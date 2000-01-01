Месси выдал красивый дриблинг в товарищеском матче. Видео

Красивейший дриблинг Месси. Видео

«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Виссел Кобе» 0:0 (3:4 по пен.). Несмотря на такой итог, в игре было много крутого. Например, дриблинг Лео Месси. Какую же красоту аргентинец творит в 36 лет!