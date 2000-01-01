«Байер» выиграл 30 матчей за сезон. Такое удавалось лишь одной команде Германии

«Байер» может побить мощный рекорд «Баварии»

«Байер» обыграл «Штутгарт» в 1/4 финала Кубка Германии (3:2). Эта победа стала для команды Хаби Алонсо 30-й в этом сезоне. Больше было лишь у одной команды в Германии!