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«Байер» может побить мощный рекорд «Баварии»
«Байер» может побить мощный рекорд «Баварии»
«Байер» обыграл «Штутгарт» в 1/4 финала Кубка Германии (3:2). Эта победа стала для команды Хаби Алонсо 30-й в этом сезоне. Больше было лишь у одной команды в Германии!
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Историческое достижение
Историческое достижение
Команда из Леверкузена — второй клуб в истории, которому удалось выиграть 30 матчей за сезон. До этого такое удавалось «Баварии» в сезоне-2019/2020. Тогда мюнхенцы выиграли 32 матча.
Крутая статистика
Крутая статистика
На счету «Байера» сейчас 30 побед и четыре ничьих во всех турнирах: Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Европы.
«Байер» выиграл 30 матчей за сезон. Такое удавалось лишь одной команде Германии
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