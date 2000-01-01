«Байер» может побить мощный рекорд «Баварии»
«Байер» обыграл «Штутгарт» в 1/4 финала Кубка Германии (3:2). Эта победа стала для команды Хаби Алонсо 30-й в этом сезоне. Больше было лишь у одной команды в Германии!
Историческое достижение
Команда из Леверкузена — второй клуб в истории, которому удалось выиграть 30 матчей за сезон. До этого такое удавалось «Баварии» в сезоне-2019/2020. Тогда мюнхенцы выиграли 32 матча.
Крутая статистика
На счету «Байера» сейчас 30 побед и четыре ничьих во всех турнирах: Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Европы.
«Байер» выиграл 30 матчей за сезон. Такое удавалось лишь одной команде Германии
Читайте также
Красивейший дриблинг Месси. Видео
Какие клубы никогда не выигрывали чемпионат Италии
Чеканит мяч в лыжах на ходу! Трюк от чемпиона мира
Какие топ-клубы не выигрывали чемпионат Германии
Фристайлеры показали крутые трюки с мячом. Видео
Тренировка Роналду в отпуске — мощь! Видео
40 тысяч фанатов пришли на тренировку Месси. Видео
Роналду потратил на подарок Джорджине $ 100 тыс.
Хойлунд побил рекорд Роналду в «МЮ»
Ужасная статистика «МЮ». Хуже только аутсайдер АПЛ
Реакция Роналду на голы в ворота команды Месси
Шейх потроллил Месси во время матча. Видео
Дети облепили Месси на матче с командой Роналду
Мбаппе в «Реале»? Пасхалка оказалась обманом
Топ-5 самых влиятельных клубов мира
Сравнение статистики Месси и Роналду