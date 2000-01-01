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Пять лучших ассистентов топ-5 лиг Европы
Пять лучших ассистентов топ-5 лиг Европы
Opta опубликовала пятёрку лучших ассистентов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/2024. Кто попал в этот список?
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5-е место — Паскаль Гросс
5-е место — Паскаль Гросс
Полузащитник «Брайтона» сделал 11 ассистов в этом сезоне.
4-е место — Дарвин Нуньес
4-е место — Дарвин Нуньес
На счету нападающего «Ливерпуля» также 11 результативных передач.
3-е место — Букайо Сака
3-е место — Букайо Сака
Вингер «Арсенала» отдал 11 голевых пасов.
2-е место — Лерой Зане
2-е место — Лерой Зане
В активе вингера «Баварии» 12 ассистов.
1-е место — Флориан Вирц
1-е место — Флориан Вирц
У полузащитника «Байера» 15 голевых передач.
Пять лучших ассистентов топ-5 лиг Европы в сезоне-2023/2024
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