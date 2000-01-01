Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика на поле

Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика

Крутая история на Riyadh Season Cup. Перед финальным матчем «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» трофей на поле выносил рестлер Гробовщик. Вы только посмотрите на эмоции Криштиану Роналду в этот момент!