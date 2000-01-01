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Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика
Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика
Крутая история на Riyadh Season Cup. Перед финальным матчем «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» трофей на поле выносил рестлер Гробовщик. Вы только посмотрите на эмоции Криштиану Роналду в этот момент!
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Милые эмоции
Милые эмоции
Криштиану явно не ждал появления звезды реслинга. Неудивительно, что португалец сразу заулыбался, увидев Гробовщика.
Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика на поле
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