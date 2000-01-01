Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика
Крутая история на Riyadh Season Cup. Перед финальным матчем «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» трофей на поле выносил рестлер Гробовщик. Вы только посмотрите на эмоции Криштиану Роналду в этот момент!
Милые эмоции
Криштиану явно не ждал появления звезды реслинга. Неудивительно, что португалец сразу заулыбался, увидев Гробовщика.
Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика на поле
Читайте также
Пять лучших ассистентов топ-5 лиг Европы
«Байер» может побить мощный рекорд «Баварии»
Красивейший дриблинг Месси. Видео
Какие клубы никогда не выигрывали чемпионат Италии
Чеканит мяч в лыжах на ходу! Трюк от чемпиона мира
Какие топ-клубы не выигрывали чемпионат Германии
Фристайлеры показали крутые трюки с мячом. Видео
Тренировка Роналду в отпуске — мощь! Видео
40 тысяч фанатов пришли на тренировку Месси. Видео
Роналду потратил на подарок Джорджине $ 100 тыс.
Хойлунд побил рекорд Роналду в «МЮ»
Ужасная статистика «МЮ». Хуже только аутсайдер АПЛ
Реакция Роналду на голы в ворота команды Месси
Шейх потроллил Месси во время матча. Видео
Дети облепили Месси на матче с командой Роналду
Мбаппе в «Реале»? Пасхалка оказалась обманом