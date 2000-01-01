Болельщик помогает слепому другу смотреть матч
Ничего милее вы сегодня не увидите. В Южной Америке мужчина помогает своему слепому другу смотреть матчи, рисуя на спине схему игры. Вот это дружба!
Болельщик помогает слепому другу смотреть матч. Милое видео
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