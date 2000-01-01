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3 лучших дриблёра в топ-лигах Европы
3 лучших дриблёра в топ-лигах Европы
Opta составила список футболистов с наивысшим показателем успешного дриблинга в топ-5 лигах Европы. Кто вошёл в тройку лучших?
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3-е место: Лерой Зане
3-е место: Лерой Зане
Форвард «Баварии» сделал 55,5% успешных обводок.
2-е место: Жереми Доку
2-е место: Жереми Доку
58,6% — такой показатель успешного дриблинга у нападающего «Манчестер Сити».
1-е место: Ламин Ямал
1-е место: Ламин Ямал
Форвард «Барселоны» выполнил 59,7% успешных обводок. А ведь парню всего 16 лет!
3 лучших дриблёра в топ-лигах Европы. Лидеру списка всего 16 лет!
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