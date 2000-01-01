3 лучших дриблёра в топ-лигах Европы
Opta составила список футболистов с наивысшим показателем успешного дриблинга в топ-5 лигах Европы. Кто вошёл в тройку лучших?
3-е место: Лерой Зане
Форвард «Баварии» сделал 55,5% успешных обводок.
2-е место: Жереми Доку
58,6% — такой показатель успешного дриблинга у нападающего «Манчестер Сити».
1-е место: Ламин Ямал
Форвард «Барселоны» выполнил 59,7% успешных обводок. А ведь парню всего 16 лет!
3 лучших дриблёра в топ-лигах Европы. Лидеру списка всего 16 лет!
Читайте также
Болельщик помог слепому другу смотреть матч. Видео
Реакция Роналду на появление рестлера Гробовщика
Пять лучших ассистентов топ-5 лиг Европы
«Байер» может побить мощный рекорд «Баварии»
Красивейший дриблинг Месси. Видео
Какие клубы никогда не выигрывали чемпионат Италии
Чеканит мяч в лыжах на ходу! Трюк от чемпиона мира
Какие топ-клубы не выигрывали чемпионат Германии
Фристайлеры показали крутые трюки с мячом. Видео
Тренировка Роналду в отпуске — мощь! Видео
40 тысяч фанатов пришли на тренировку Месси. Видео
Роналду потратил на подарок Джорджине $ 100 тыс.
Хойлунд побил рекорд Роналду в «МЮ»
Ужасная статистика «МЮ». Хуже только аутсайдер АПЛ
Реакция Роналду на голы в ворота команды Месси
Шейх потроллил Месси во время матча. Видео