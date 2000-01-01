Как Роналду ответил фанату на крики «Месси». Видео
Во время матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (0:2) на каждое действие Криштиану Роналду болельщики кричали имя Лионеля Месси. Португалец вышел из себя и ответ!
Фанат кричал Роналду фамилию Месси. Вот как ответил Криштиану. Видео
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