Фанат кричал Роналду фамилию Месси. Вот как ответил Криштиану. Видео

Как Роналду ответил фанату на крики «Месси». Видео

Во время матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» (0:2) на каждое действие Криштиану Роналду болельщики кричали имя Лионеля Месси. Португалец вышел из себя и ответ!