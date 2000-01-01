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Аргентина не сыграет с Нигерией из-за Месси
Аргентина не сыграет с Нигерией из-за Месси
Сборная Аргентины не сыграет с Нигерией в марте из-за Лионеля Месси. Матч должен был пройти через месяц в Китае, но местный спортивный комитет отказался от его проведения из-за «известных причин». Что же сделал Месси?
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Начало конфликта
Начало конфликта
Конфликт китайцев с Месси возник после встречи «Интер Майами» со звёздами Гонконга. Лионель прилетел вместе с командой на товарищеский матч, однако не вышел на поле из-за травмы.
Странная история
Странная история
Всё бы ничего, вот только спустя три дня Месси вышел на поле в следующем матче «Интера» – с японским «Виссел Кобе». Китайские фанаты и СМИ тут же обвинили аргентинца в попытке унизить Пекин.
Отмены продолжатся?
Отмены продолжатся?
Помимо встречи с Нигерией, на март у аргентинцев был запланирован матч со сборной Кот-д'Ивуара – и тоже в Китае. Информации о том, будет ли игра перенесена или отменена, пока нет.
Аргентина не сыграет в Китае из-за Месси. Лео обвинили в попытке унижения страны
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