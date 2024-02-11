Как изменились шансы «Байера» на чемпионство?
«Байер» обыграл «Баварию» (3:0) и вырвался вперёд в чемпионской гонке. Как Opta оценивает шансы команд на победу в Бундеслиге?
«Бавария»
В конце января шансы на чемпионство у мюнхенцев были 39,9%. Сейчас они снизились до 33,9%. Вероятнее, «Бавария» станет второй (64,8%).
«Байер»
В прошлый раз вероятность победы команды из Леверкузена оценивалась в 60,1%, теперь же — в 66,1%. Шансов занять второе место у «Байера» значительно меньше — 33,7%.
Шансы «Байера» на чемпионство выросли после победы над «Баварией». Оценка аналитиков
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