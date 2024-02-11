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Беллингем установил два рекорда за вечер
Беллингем установил два рекорда за вечер
Джуд Беллингем — нереально крут! За один вечер полузащитник «Реала» установил сразу два рекорда. Каких?
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Лучший полузащитник «Реала»
Лучший полузащитник «Реала»
Беллигем забил 16 голов в Ла Лиге в этом сезоне. Это лучший показатель полузащитников «Реала» в XXI веке. Предыдущим рекордсменом был Хамес Родригес, который в сезоне-2014/2015 забил 13 мячей.
Лучший английский бомбардир «Реала»
Лучший английский бомбардир «Реала»
С 20 голами Беллингем стал лучшим английским бомбардиром в истории «Реала». Джуд сравнялся с Дэвидом Бекхэмом, у которого 20 голов за четыре сезона игры за Мадрид.
Лучший бомбардир из Ла Лиги
Лучший бомбардир из Ла Лиги
И ещё одно бонусное достижение, хоть и не рекорд. Джуд забил 20 голов во всех турнирах. Это высший показатель по забитым мячам среди игроков Ла Лиги в этом сезоне.
Беллингем установил два рекорда за вечер. И ещё одно бонусное достижение!
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