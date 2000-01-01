Пилот наблюдал за игрой «Ливерпуля» из иллюминатора. Крутейшее видео!

Пилот смотрел матч «Ливерпуля» из иллюминатора

Этот парень, кажется, придумал самый необычный способ посмотреть матч своей любимой команды. Болельщик «Ливерпуля» Том Уикстед наблюдал за игрой на «Энфилде» из кабины самолёта! Интересно, многое ли он разглядел?