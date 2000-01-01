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Крутой приём мяча от лучшей футболистки мира
Крутой приём мяча от лучшей футболистки мира
Айтана Бонмати явно не зря получила «Золотой мяч» в 2023 году. Взгляните, как круто полузащитница принимает мяч на тренировках «Барселоны»!
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Потрясающий приём мяча от обладательницы «Золотого мяча». Видео
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