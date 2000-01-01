Талант «Барсы» побил крутой рекорд Фати. Так в его возрасте в Ла Лиге не забивал никто!

Бывшие рекордсмены

До этого лучшими по голам до 17 лет в Ла Лиге были два футболиста: форвард «Барселоны» Ансу Фати и вингер «Атлетика» Икер Муньяин. Оба футболиста в 16 лет забили по два мяча в турнире.