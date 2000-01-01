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Ямал забил больше всех голов в возрасте 16 лет!
Ямал забил больше всех голов в возрасте 16 лет!
Ламин Ямал продолжает феерить в Ла Лиге. На этот раз футболист побил рекорд лиги по числу голов до 17 лет. Ламин обошёл крутых игроков!
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Потрясающая статистика
Потрясающая статистика
Благодаря дублю в ворота «Гранады» на счету 16-летнего Ямала теперь три гола в Ла Лиге. Всего юный футболист забил пять мячей во всех турнирах.
Бывшие рекордсмены
Бывшие рекордсмены
До этого лучшими по голам до 17 лет в Ла Лиге были два футболиста: форвард «Барселоны» Ансу Фати и вингер «Атлетика» Икер Муньяин. Оба футболиста в 16 лет забили по два мяча в турнире.
Талант «Барсы» побил крутой рекорд Фати. Так в его возрасте в Ла Лиге не забивал никто!
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