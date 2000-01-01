Топ-5 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
Издание Goal предположило, кто из игроков будет претендовать на «Золотой мяч» в 2024 году. Вот кто вошёл в топ-5 главных фаворитов в борьбе за награду.
4-5-е место: Фил Фоден
В этом сезоне у Фила прекрасная статистика. В 35 матчах универсальный полузащитник забил за «Манчестер Сити» 14 голов и сделал девять результативных передач.
4-5-е место: Гарри Кейн
Кейн феерит в Бундеслиге. На счету форварда «Баварии» 28 голов и восемь ассистов в 28 матчах.
3-е место: Эрлинг Холанд
У Холанда тоже потрясающие показатели в этом сезоне. Эрлинг отметился 21 забитым мячом и шестью голевыми пасами в 25 матчах.
2-е место: Килиан Мбаппе
На счету форварда «ПСЖ» 30 голов и семь ассистов в 29 матчах. Крутейшие показатели!
1-е место: Джуд Беллингем
В «Реале» Беллингем стал настоящей звездой. В 29 играх он отметился 20 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.
Бонус
Куда же без Месси и Роналду? Лионель и Криштиану тоже вошли в число претендентов от Goal. Аргентинец занял 20-е место, а португалец — 17-е.
Топ-5 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal
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