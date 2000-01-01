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«Ман Сити» установил крутой рекорд в ЛЧ
«Ман Сити» установил крутой рекорд в ЛЧ
«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Заодно «горожане» установили крутейший рекорд. Какой?
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Мощная статистика
Мощная статистика
Матч с «Копенгагеном» стал седьмым подряд в ЛЧ, где «Ман Сити» забивает 3+ мяча. До этого минимум три гола «горожане» забивали «Црвене Звезде» (3:1, 3:2), «РБ Лейпциг» (3:1, 3:2) и «Янг Бойз» (3:1, 3:0) на групповом этапе.
Историческое достижение
Историческое достижение
«Ман Сити» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которой удалось забить три и более мячей в семи матчах подряд. Гвардиола после победы в прошлом году идёт за вторым титулом?
«Ман Сити» установил крутой рекорд в Лиге чемпионов
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