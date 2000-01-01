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Винисиус Жуниор — в новом топе. Быстро набил 50 игр в ЛЧ!
Винисиус Жуниор — в новом топе. Быстро набил 50 игр в ЛЧ!
Матч с «РБ Лейпциг» стал для Винисиуса 50-м в Лиге чемпионов. Нападающий «Реала» — пятый в списке игроков, быстрее всех достигших этой отметки. А кто выше него?
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5-е место: Винисиус Жуниор
5-е место: Винисиус Жуниор
Форвард «Реала» достиг отметки в 50 матчей в 23 года 216 дней.
4-е место: Лионель Месси
4-е место: Лионель Месси
Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» провёл свой 50-й матч в ЛЧ в 23 года 166 дней.
3-е место: Килиан Мбаппе
3-е место: Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» достиг отметки в 50 матчей в 22 года 339 дней.
2-е место: Сеск Фабрегас
2-е место: Сеск Фабрегас
Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» провёл свой 50-й матч в ЛЧ в 22 года 331 день.
1-е место: Икер Касильяс
1-е место: Икер Касильяс
Легендарный вратарь «Реала» достиг отметки в 50 матчей в 22 года 155 дней.
Винисиус Жуниор — в компании великих. Быстрее него 50 матчей в ЛЧ провели только четверо
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