Винисиус Жуниор — в компании великих. Быстрее него 50 матчей в ЛЧ провели только четверо

Винисиус Жуниор — в новом топе. Быстро набил 50 игр в ЛЧ!

Матч с «РБ Лейпциг» стал для Винисиуса 50-м в Лиге чемпионов. Нападающий «Реала» — пятый в списке игроков, быстрее всех достигших этой отметки. А кто выше него?