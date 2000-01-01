Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты
Портал Sportrico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Кто вошёл в топ-5?
5-е место — Килиан Мбаппе
Общий доход форварда «ПСЖ» — $ 125 млн, из которых $ 100 млн — зарплата и призовые, а оставшиеся $ 25 млн — прибыль от неспортивной деятельности.
4-е место — Леброн Джеймс
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» получает $ 125,7 млн. При этом бо́льшая часть ($ 80 млн) – неспортивная прибыль.
3-е место — Лионель Месси
Общий доход форварда «Интер Майами» — $ 130 млн, при этом половина — зарплата и призовые, и вторая половина – от неспортивной деятельности.
2-е место — Джон Рам
Гольфист получает $ 203 млн, из которых $ 181 млн — зарплата и призовые, а $ 22 млн — неспортивная прибыль.
1-е место — Криштиану Роналду
Суммарный доход форварда «Аль-Насра» — $ 275 млн, из которых $ 215 млн — зарплата и призовые, а $ 60 млн — неспортивная деятельность.
Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. В тройку попали Месси и Роналду
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