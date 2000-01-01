У женской «Барселоны» прервалась уникальная серия. Клуб выиграл 70 матчей дома подряд

Невероятная статистика

В 14-м туре Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (1:1). Сине-гранатовые потеряли очки дома впервые за 70 матчей. Последний раз «Барселона» не побеждала 13 февраля 2019 года. Тогда клуб проиграл «Уэльве» (2:3).