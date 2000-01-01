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Лишь Месси в ЛЧ забивал больше Мбаппе до 26 лет
Лишь Месси в ЛЧ забивал больше Мбаппе до 26 лет
Килиан Мбаппе забил в матче с «Реалом Сосьедад» (2:0). Этот гол стал для француза 44-м в Лиге чемпионов. 
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Рекордсмен
Рекордсмен
Только Лионелю Месси до 26 лет удалось забить в ЛЧ больше, чем Мбаппе, – 59 голов.
У Мбаппе уже 44 гола в Лиге чемпионов. Лишь Месси удалось забить больше до 26 лет!
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