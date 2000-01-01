«Сейчас заплачу». Реакция Гризманна на подарок
В январе Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». Мемфис Депай решил поздравить партнёра по команде с этим достижением и подарил ему золотой перстень. Гризманн едва сумел сдержать слёзы от восторга!
«Я сейчас заплачу». Гризманна растрогал роскошный подарок от Депая
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