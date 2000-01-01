«Я сейчас заплачу». Гризманна растрогал роскошный подарок от Депая

«Сейчас заплачу». Реакция Гризманна на подарок

В январе Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». Мемфис Депай решил поздравить партнёра по команде с этим достижением и подарил ему золотой перстень. Гризманн едва сумел сдержать слёзы от восторга!