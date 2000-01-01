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3 клуба из Европы с наибольшим числом бомбардиров
3 клуба из Европы с наибольшим числом бомбардиров
Transfermarkt опубликовал список из трёх команд топ-5 чемпионатов Европы, лидирующих по числу разных бомбардиров в официальных матчах. Кто же оказался в числе лучших?
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«Аталанта»
«Аталанта»
Бергамаски забили во всех турнирах 61 гол, при этом отличились аж 18 футболистов, включая россиянина Алексея Миранчука. Лучший бомбардир клуба — Шарль Де Кетеларе с 10 забитыми мячами.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл»
«Сороки» отметились 65 голами. Мячи на свой счёт записали 18 футболистов. Лучший бомбардир команды — Александер Исак с 14 забитыми мячами.
«Бавария»
«Бавария»
Мюнхенцы забили во всех турнирах 75 мячей, при этом отличились 18 футболистов. Лучший бомбардир клубы — Гарри Кейн с 28 голами.
3 команды из топ-лиг Европы, у которых забивали больше всего футболистов
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