«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»!
«Байер» в 22-м туре Бундеслиги обыграл «Хайденхайм» (2:1). Благодаря этой победе подопечные Хаби Алонсо продлили беспроигрышную серию до 32 матчей и повторили достижение «Баварии»!
Крутая статистика
В активе «Байера» сейчас 32 матча без поражений. Команда из Леверкузена выиграла 28 встреч и четыре раза сыграла вничью во всех турнирах.
Рекордсмены
Раньше среди команд Бундеслиги подобное удавалось лишь «Баварии» в сезоне-2019/2020 и 2020/2021. Тогда мюнхенцы не проигрывали 32 матча подряд, одержав 31 победу и один раз сыграв вничью.
«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»! У команды 32 матча без поражений
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