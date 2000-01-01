«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»! У команды 32 матча без поражений

Рекордсмены

Раньше среди команд Бундеслиги подобное удавалось лишь «Баварии» в сезоне-2019/2020 и 2020/2021. Тогда мюнхенцы не проигрывали 32 матча подряд, одержав 31 победу и один раз сыграв вничью.