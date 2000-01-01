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«Арсенал» установил новый клубный рекорд
«Арсенал» установил новый клубный рекорд
«Арсенал» разгромил «Бёрнли» (5:0) в 25-м туре АПЛ. В этой игре «канониры» установили новый клубный рекорд. 
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Крутой результат
Крутой результат
В матче с «Бёрнли» «Арсенал» забил 24-й гол со стандарта в сезоне. Это новый рекорд в истории клуба. Раньше так много команда не забивала со стандартных положений.
«Арсенал» установил клубный рекорд по голам со стандартов
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