Шансы «Байера» на чемпионство снова выросли. Всё благодаря провалу «Баварии»

«Байер»

А вот у команды из Леверкузена шансы на чемпионство стремительно возросли. 11 февраля вероятность золота оценивалась в 66,9%, а теперь — в 89,0%. Шансы стать вторыми у «Байера» — 10,8%. Неужели победа почти гарантирована?