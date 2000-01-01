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Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»
Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»
«Бавария» неожиданно проиграла «Бохуму» (2:3) и теперь отстаёт на восемь очков от «Байера» в чемпионской гонке. Аналитики Opta посчитали, какие шансы у обеих команд выиграть Бундеслигу.
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«Бавария»
«Бавария»
После поражения от «Бохума» шансы мюнхенцев на чемпионство резко упали с 33,9% до 10,9%! Вероятность, что в этом сезоне «Бавария» станет лишь второй, — 84,2%.
«Байер»
«Байер»
А вот у команды из Леверкузена шансы на чемпионство стремительно возросли. 11 февраля вероятность золота оценивалась в 66,9%, а теперь — в 89,0%. Шансы стать вторыми у «Байера» — 10,8%. Неужели победа почти гарантирована?
Шансы «Байера» на чемпионство снова выросли. Всё благодаря провалу «Баварии»
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