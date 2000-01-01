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Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Гарри Кейн в матче с «Бохумом» (2:3) забил свой 25-й гол в Бундеслиге. Форвард «Баварии» оформил этот показатель быстрее всех в турнире. Кого из топов он обошёл?
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3-е место: Уве Зеелер
3-е место: Уве Зеелер
Бывшему форварду «Гамбурга» удалось забить 25 мячей в Бундеслиге за 28 матчей.
2-е место: Эрлинг Холанд
2-е место: Эрлинг Холанд
Чтобы достичь отметки в 25 голов, экс-нападающему дортмундской «Боруссии» потребовалось 25 матчей.
1-е место: Гарри Кейн
1-е место: Гарри Кейн
Форвард «Баварии» забил 25 мячей в 22 матчах.
Кейн снова рекордсмен. Разорвал достижение Холанда в Бундеслиге!
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