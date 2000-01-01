Кейн снова рекордсмен. Разорвал достижение Холанда в Бундеслиге!

Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге

Гарри Кейн в матче с «Бохумом» (2:3) забил свой 25-й гол в Бундеслиге. Форвард «Баварии» оформил этот показатель быстрее всех в турнире. Кого из топов он обошёл?