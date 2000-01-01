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Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Видео
Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Видео
В Англии был забит самый быстрый в мире гол! Форвард «Кройдона» из нон-лиги отметился забитым мячом уже спустя 2,31 секунды после начала игры с «Кокфостерс» (3:0). Книга рекордов Гиннесса уже заинтересовалась голом экс-игрока «Шеффилда» Райана Холла!
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Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Реакция тренера на этот удар — бесценна. Видео
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