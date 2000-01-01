Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Реакция тренера на этот удар — бесценна. Видео

Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Видео

В Англии был забит самый быстрый в мире гол! Форвард «Кройдона» из нон-лиги отметился забитым мячом уже спустя 2,31 секунды после начала игры с «Кокфостерс» (3:0). Книга рекордов Гиннесса уже заинтересовалась голом экс-игрока «Шеффилда» Райана Холла!