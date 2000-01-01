Вторая Бундеслига обошла по посещаемости первую. Как это возможно?

Космические цифры

В прошлый уикенд матчи высшего дивизиона посетили 261 099 болельщиков, а второй лиги — 284 643 зрителя. Во многом рекорду способствовали матчи «Шальке» — «Висбаден» (1:0) с 60 542 болельщиками и «Герта» — «Магдебург» (3:2) с 52 652 фанатами.