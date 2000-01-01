Вторая Бундеслига обошла по посещаемости первую
Удивительная история из Германии. В выходные вторая Бундеслига обошла по посещаемости первую! Как так получилось?
Космические цифры
В прошлый уикенд матчи высшего дивизиона посетили 261 099 болельщиков, а второй лиги — 284 643 зрителя. Во многом рекорду способствовали матчи «Шальке» — «Висбаден» (1:0) с 60 542 болельщиками и «Герта» — «Магдебург» (3:2) с 52 652 фанатами.
Вторая Бундеслига обошла по посещаемости первую. Как это возможно?
Читайте также
«Бешикташ» выкинул игрока из-за сайта знакомств
Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Видео
85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир
Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»
«Арсенал» установил рекорд по голам со стандартов
«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»!
3 клуба из Европы с наибольшим числом бомбардиров
Игроки «Боруссии» мощно встретили Аллера после КАН
Соперники Месси встали в очередь ради фото с Лео
«Сейчас заплачу». Реакция Гризманна на подарок
Лучшие игроки по победным голам в топ-лигах Европы
Лишь Месси забивал больше Мбаппе в ЛЧ до 26 лет
У женской «Барселоны» прервалась уникальная серия
Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты
Лунин повторил великое достижение Куртуа