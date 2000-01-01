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Самые атакующие трио в топ-5 лигах Европы
Самые атакующие трио в топ-5 лигах Европы
Transfermarkt составил список лучших атакующих трио в топ-5 лигах. Кто в него вошёл?
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«ПСЖ»
«ПСЖ»
Мбаппе, Коло Муани и Витинья забили вместе 32 гола. На счету Килиана 21 мяч, у Рандаля — шесть, а у Витиньи — пять.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Мохамед Салах (15), Дарвин Нуньес (9) и Диогу Жота (9) вместе забили 33 гола.
«Штутгарт»
«Штутгарт»
Серу Гирасси (18), Дениз Ундав (14), Крис Фюрих (6) вместе забили 38 голов.
«Бавария»
«Бавария»
Кейн, Зане и Мусиала совместно забили 39 мячей. Гарри отметился 25 мячами, Лерой — восемью, Джамал — шестью.
«Интер»
«Интер»
Мартинес, Тюрам, Чалханоглу забили 39 мячей. На счету Лаутаро 20 голов, у Маркуса — 10, а у Хакана — девять.
Самые атакующие трио в топ-5 лигах Европы
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