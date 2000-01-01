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В Англии исполнили мечту 92-летней фанатки. Видео
В Англии исполнили мечту 92-летней фанатки. Видео
Вера Хилл всю жизнь болела за «Ноттингем Форест», но 15 лет назад начала терять зрение и ходить на матчи клуба. Всё это время 92-летняя болельщица мечтала услышать гимн болельщиков команды. «Ноттингем Форест» воплотил мечту фанатки в жизнь!
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Весь стадион спел для 92-летней болельщицы. Милейшее видео из Англии
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