Образы топ-футболистов с Недели моды в Лондоне
Футболисты различных английских клубов посетили Неделю моды в Лондоне. В каких нарядах пришли игроки на шоу Burberry?
Гарет Бэйл, экс-форвард «Тоттенхэма» и «Реала»
Мартин Эдегор, полузащитник «Арсенала»
Сон Хын Мин, форвард «Тоттенхэма»
Букайо Сака, полузащитник «Арсенала»
Деле Алли, полузащитник «Эвертона»
Бэйл, Сон и другие футболисты посетили Неделю моды в Лондоне. Фото образов игроков
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