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Образы топ-футболистов с Недели моды в Лондоне
Образы топ-футболистов с Недели моды в Лондоне
Футболисты различных английских клубов посетили Неделю моды в Лондоне. В каких нарядах пришли игроки на шоу Burberry?
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Гарет Бэйл, экс-форвард «Тоттенхэма» и «Реала»
Гарет Бэйл, экс-форвард «Тоттенхэма» и «Реала»
Мартин Эдегор, полузащитник «Арсенала»
Мартин Эдегор, полузащитник «Арсенала»
Сон Хын Мин, форвард «Тоттенхэма»
Сон Хын Мин, форвард «Тоттенхэма»
Букайо Сака, полузащитник «Арсенала»
Букайо Сака, полузащитник «Арсенала»
Деле Алли, полузащитник «Эвертона»
Деле Алли, полузащитник «Эвертона»
Бэйл, Сон и другие футболисты посетили Неделю моды в Лондоне. Фото образов игроков
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