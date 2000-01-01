Холанд забил всем командам из АПЛ, с которыми встречался. Крутейшее достижение!

Холанд забил всем клубам из АПЛ, с которыми играл

Эрлинг Холанд помог «Манчестер Сити» вырвать победу в матче с «Брентфордом» (1:0). Именно он забил победный мяч в этой встрече. Благодаря этому у форварда теперь есть крутое достижение!