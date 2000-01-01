Холанд забил всем клубам из АПЛ, с которыми играл
Эрлинг Холанд помог «Манчестер Сити» вырвать победу в матче с «Брентфордом» (1:0). Именно он забил победный мяч в этой встрече. Благодаря этому у форварда теперь есть крутое достижение!
Крутое достижение
Теперь Холанд забивал каждой из 21 команд, с которыми встречался в АПЛ. До Эрлинга такое удавалось лишь одному игроку лиги — Гарри Кейну. Он забил 32 клубам.
Холанд забил всем командам из АПЛ, с которыми встречался. Крутейшее достижение!
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