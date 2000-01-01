Мбаппе провёл выходные в Испании. Форварда «ПСЖ» заметили в аэропорту Барселоны

Мбаппе провёл выходные в Испании. Видео

Килиан провёл выходные в Испании. Футболиста заметили в аэропорту Барселоны. Форварда «ПСЖ» сразу окружили болельщики, но вопросы про «Реал» игрок проигнорировал.