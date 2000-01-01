Уникальное достижение «Ливерпуля» в Европе
Мерсисайдцы — единственный клуб, в составе которого пять футболистов забили 10+ голов в нынешнем сезоне!
Бомбардиры
В составе «Ливерпуля» в этом сезоне 10 и более голов забили Мохамед Салах (19), Диогу Жота (14), Дарвин Нуньес (13), Коди Гакпо (11) и Луис Диас (10).
«Ливерпуль» — единственная команда топ-лиг с пятью футболистами, забившими 10+ голов
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