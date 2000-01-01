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6 лучших бомбардиров топ-лиг в 2024-м
6 лучших бомбардиров топ-лиг в 2024-м
С начала года прошло почти два месяца, но за это время было забито немало голов. Как выглядит шестёрка лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы?
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6-е место — Виссам Бен-Йеддер
6-е место — Виссам Бен-Йеддер
Нападающий «Монако» забил семь мячей в этом году.
5-е место — Душан Влахович
5-е место — Душан Влахович
Форвард «Ювентуса» также отметился семью голами с начала года.
4-е место — Расмус Хойлунд
4-е место — Расмус Хойлунд
В активе нападающего «Манчестер Юнайтед» семь забитых мячей.
3-е место — Джонатан Дэвид
3-е место — Джонатан Дэвид
Форвард «Лилля» забил девять голов в этом году.
2-е место — Роберт Левандовски
2-е место — Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» отметился девятью забитыми мячами.
1-е место — Килиан Мбаппе
1-е место — Килиан Мбаппе
В активе форварда «ПСЖ» 11 голов с начала года.
6 лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2024 году
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