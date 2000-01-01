Роналду вышел из себя из-за фанатов, кричавших имя Месси. Видео реакции Криштиану

Роналду психанул из-за фанатов, кричавших имя Месси

Фанаты «Аль-Шабаба» вывели Криштиану из себя. Болельщики скандировали имя Лионеля Месси, а португалец не смог пройти мимо этой провокации и жёстко ответил.