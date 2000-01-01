Крутой перформанс в аргентинском Суперкласико. Фото
В Аргентине прошло главное дерби страны — «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс» (1:1). Фанаты устроили крутейший перформанс. Вы посмотрите, как красиво получилось!
Фанаты «Ривер Плейт» хорошо подготовились к домашнему матчу на «Монументале».
Болельщики устроили настоящее пиротехническое шоу.
Фанаты устроили крутой перформанс в аргентинском Суперкласико. Невероятные кадры!
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