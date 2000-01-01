Топ-7 футболистов с наибольшим числом победных голов в РПЛ

Топ-7 футболистов по победным голам в РПЛ

Забивать голы всегда приятно, но особый экстаз испытывают футболисты, чьи мячи становятся победными. Transfermarkt представил список игроков с наибольшим числом победных голов в РПЛ. Кто вошёл в топ-7?