Топ-7 футболистов по победным голам в РПЛ
Забивать голы всегда приятно, но особый экстаз испытывают футболисты, чьи мячи становятся победными. Transfermarkt представил список игроков с наибольшим числом победных голов в РПЛ. Кто вошёл в топ-7?
5-7-е место: Квинси Промес
Нападающий «Спартака» забил 36 победных голов. Всего на счету Промеса 94 забитых мяча в чемпионате России.
5-7-е место: Дмитрий Кириченко
Бывший нападающий «Ростова» отметился 36 победными мячами. Всего Кириченко забил 129 голов в РПЛ.
5-7-е место: Андрей Тихонов
Экс-полузащитник «Спартака» тоже забил 36 победных голов. Всего на счету Тихонова 98 мячей в чемпионате России.
4-е место: Олег Веретенников
Бывший нападающий «Ротора» отметился 37 победными мячами. Всего Веретенников забил 140 голов в Премьер-Лиге.
3-е место: Дмитрий Лоськов
Экс-полузащитник «Локомотива» забил 40 победных голов. Всего на счету Лоськова 120 мячей в чемпионате России.
2-е место: Артём Дзюба
Форвард «Локомотива» отметился 43 победными мячами. Всего Дзюба забил 160 голов в РПЛ.
1-е место: Александр Кержаков
Бывший нападающий «Зенита» забил 46 победных голов. Всего на счету Кержакова 139 мячей в РПЛ.
Топ-7 футболистов с наибольшим числом победных голов в РПЛ
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