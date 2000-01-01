Воссоединение «Барсы» в МЛС. Милое видео
Игроки «Барселоны» продолжают активно воссоединяться в МЛС. На матче «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами» (1:1) случилась милая встреча Рики Пуча с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
Месси и Суарес встретились с экс-игроком «Барсы» в МЛС. Милое воссоединение каталонцев
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