Месси и Суарес встретились с экс-игроком «Барсы» в МЛС. Милое воссоединение каталонцев

Воссоединение «Барсы» в МЛС. Милое видео

Игроки «Барселоны» продолжают активно воссоединяться в МЛС. На матче «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами» (1:1) случилась милая встреча Рики Пуча с Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.