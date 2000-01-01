Крутая фигурка Роналду
В соцсетях разошлись видео парня, который делает качественные фигурки футболистов. Вы только посмотрите, как красиво у него получился Криштиану Роналду. Фигурку португальца не отличить от настоящего!
Парень сделал фигурку Роналду. Она очень похожа на настоящего!
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