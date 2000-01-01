Топ-5 футболистов по числу побед в РПЛ
Transfermarkt составил список футболистов с наибольшим числом побед в чемпионате России. Кто вошёл в топ-5 игроков по этому показателю?
5-е место — Артём Дзюба
Форвард «Локомотива» выиграл 223 из 417 матчей.
4-е место — Василий Березуцкий
Экс-защитник ЦСКА одержал победы в 230 из 402 матчей.
3-е место — Сергей Семак
Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА выиграл 235 из 456 матчей.
2-е место — Сергей Игнашевич
Экс-защитник ЦСКА одержал победы в 279 из 489 матчей.
1-е место — Игорь Акинфеев
Вратарь ЦСКА выиграл 316 из 558 матчей.
Топ-5 футболистов по числу побед в РПЛ
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