Обновлённый прогноз на чемпиона Ла Лиги
«Жирона» обыграла «Райо Вальекано» (3:0) и приблизилась к «Реалу» в турнирной таблице. После этого Opta обновила прогноз на чемпиона Испании. Есть ли у «Жироны» какие-то шансы?
«Атлетико»
Аналитики оценили шансы «матрасников» на чемпионство в 0,1%. Куда вероятнее, что подопечные Диего Симеоне займут четвёртое место (45,3%).
«Барселона»
Вероятность победы каталонцев — 1,1%. Больше шансов у сине-гранатовых стать вторыми (35,5%) или третьими (39,9%).
«Жирона»
Шансы бело-красных на титул также оцениваются в 1,1%. Прогнозируется, что команда станет второй по итогам сезона — 49,9%.
«Реал»
Мадридцы — явные фавориты в борьбе за титул. Вероятность их победы — 97,7%. Шансов на второе место практически нет (2,1%).
Аналитики обновили прогноз на победителя Ла Лиги. Есть ли у «Жироны» шансы?
Читайте также
Топ-5 футболистов по числу побед в РПЛ
Крутая фигурка Роналду
Милая встреча бывших игроков «Барсы» в США
Топ-7 футболистов по победным голам в РПЛ
Лунёв — лучший вратарь по сейвам в еврокубках
Крутой перформанс в аргентинском Суперкласико
Фотограф снял футбольный матч на старинную камеру
Роналду психанул из-за фанатов
Винисиус сыграл с детьми на улице в Марокко. Видео
Топ-6 самых долго работающих тренеров в Европе
Футбольные трофеи в виде наборов LEGO. Видео
Самые атакующие трио в топ-5 лигах Европы
6 лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2024-м
Роналдиньо красиво пробил через себя! Видео
У «Ливерпуля» уникальное достижение в Европе
Мбаппе провёл выходные в Испании. Видео