Аналитики обновили прогноз на победителя Ла Лиги. Есть ли у «Жироны» шансы?

Обновлённый прогноз на чемпиона Ла Лиги

«Жирона» обыграла «Райо Вальекано» (3:0) и приблизилась к «Реалу» в турнирной таблице. После этого Opta обновила прогноз на чемпиона Испании. Есть ли у «Жироны» какие-то шансы?