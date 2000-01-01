Месси помог вратарю отбить пенальти. Видео
Лионель Месси — настоящий капитан «Интер Майами». В матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) Лео помог голкиперу отбить пенальти, подсказав направление удара. Крутая поддержка!
Месси помог вратарю отбить пенальти. Лео подсказал направление удара
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