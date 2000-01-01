Холанд оформил пента-трик в Кубке Англии. Такого в турнире не было 54 года!

До Холанда последним, кто забивал пять или больше голов в матче, был Джордж Бест. Легендарный нападающий «МЮ» в 1970 году в 1/8 финала Кубка Англии с «Нортхэмптоном» (8:2) отметился гекса-триком (6 голов в одном матче).