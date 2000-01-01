Топ-5 самых титулованных клубов Англии
На днях «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги и официально стал самым титулованным клубом Англии. Насколько мерсисайдцы обошли другие топовые клубы?
4-5-е место — «Манчестер Сити»
За всю историю «горожане» завоевали 34 трофея.
4-5-е место — «Челси»
У лондонского клуба тоже 34 титула.
3-е место — «Арсенал»
За всю историю «канониры» завоевали 49 трофеев.
2-е место — «Манчестер Юнайтед»
У «красных дьяволов» 67 титулов.
1-е место — «Ливерпуль»
За всю историю мерсисайдцы взяли 68 трофеев.
«Ливерпуль» — самый титулованный клуб Англии. Насколько он обошёл другие команды?
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