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Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Форвард «Хартс» Лоуренс Шанклэнд умудрился перекусить пирогом во время празднования гола! Фанаты соперника бросили в футболиста куском еды, Лоуренс поймал его, откусил и кинул обратно. Вышло очень брутально!
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Футболист забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
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