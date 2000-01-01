Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Форвард «Хартс» Лоуренс Шанклэнд умудрился перекусить пирогом во время празднования гола! Фанаты соперника бросили в футболиста куском еды, Лоуренс поймал его, откусил и кинул обратно. Вышло очень брутально!
Футболист забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео
Читайте также
Крутой трюк с мячом в аквапарке. Видео
«Ливерпуль» стал самым титулованным клубом Англии
У Холанда исторический пента-трик в Кубке Англии
Месси помог вратарю отбить пенальти. Видео
Обновлённый прогноз на чемпиона Ла Лиги
Топ-5 футболистов по числу побед в РПЛ
Крутая фигурка Роналду
Милая встреча бывших игроков «Барсы» в США
Топ-7 футболистов по победным голам в РПЛ
Лунёв — лучший вратарь по сейвам в еврокубках
Крутой перформанс в аргентинском Суперкласико
Фотограф снял футбольный матч на старинную камеру
Роналду психанул из-за фанатов
Винисиус сыграл с детьми на улице в Марокко. Видео
Топ-6 самых долго работающих тренеров в Европе
Футбольные трофеи в виде наборов LEGO. Видео