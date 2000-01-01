Футболист забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео

Забил гол, поймал пирог с трибуны и поел! Видео

Форвард «Хартс» Лоуренс Шанклэнд умудрился перекусить пирогом во время празднования гола! Фанаты соперника бросили в футболиста куском еды, Лоуренс поймал его, откусил и кинул обратно. Вышло очень брутально!