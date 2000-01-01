Футболисты «Барселоны» сделали кресла для «Камп Ноу». Видео

Игроки «Барсы» сделали кресла для стадиона. Видео

Ламин Ямал активно помогает в реконструкции «Камп Ноу». Вингер «Барселоны» вместе с партнёрами сделал сиденья для арены. Посмотрите, как трудились футболисты!