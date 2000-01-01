Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х. На вершине не Роналду!

5-е место: Фрэнк Лэмпард

На счету футболиста 867 матчей, 253 гола и 167 ассистов за клубы из Англии. Также Лэмпард признавался игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (ПФА) и Ассоциации футбольных журналистов (FWA).