Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х
Издание FourFourTwo составило список лучших игроков 2000-х в АПЛ. Кто вошёл в топ-5 самых-самых?
5-е место: Фрэнк Лэмпард
На счету футболиста 867 матчей, 253 гола и 167 ассистов за клубы из Англии. Также Лэмпард признавался игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (ПФА) и Ассоциации футбольных журналистов (FWA).
4-е место: Стивен Джеррард
За «Ливерпуль» полузащитник провёл 710 матчей, забил 186 голов и отдал 157 ассистов. Джеррард признавался лучшим молодым игроком года и игроком года по версии ПФА.
3-е место: Уэйн Руни
За английские клубы футболист отыграл 712 матчей, забил 288 голов и отдал 156 результативных пасов. Руни дважды признавался лучшим молодым игроком по версии ПФА.
2-е место: Криштиану Роналду
На счету форварда 346 матчей, 145 голов и 64 ассиста за «МЮ». Во время игры в Англии Роналду брал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».
1-е место: Тьерри Анри
За «Арсенал» форвард отыграл 377 матчей, забил 228 мячей и сделал 103 результативные передачи. Анри четырежды выигрывал «Золотую бутсу» и дважды становился игроком года по версии ПФА.
Топ-5 лучших футболистов АПЛ в 2000-х. На вершине не Роналду!
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