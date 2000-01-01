Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет
Transfermarkt составил список лучших ассистентов в топ-5 лигах Европы за последние 10 лет. Кто вошёл в пятёрку футболистов, сделавших больше всего голевых пасов?
5-е место — Неймар
На счету форварда 141 ассист в 336 матчах.
4-е место — Анхель Ди Мария
Полузащитник сделал 155 голевых передач в 397 матчах.
3-е место — Томас Мюллер
В активе хавбека 183 результативных паса в 461 матче.
2-е место — Кевин Де Брёйне
Бельгиец отдал 202 ассиста в 441 матче.
1-е место — Лионель Месси
На счету легенды 203 голевых передачи в 458 матчах.
Топ-5 лучших ассистентов Европы за 10 лет. Лидер списка — Месси
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