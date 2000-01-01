Забавная реакция Серхио Рамоса на фанатов на автотрассе
Болельщики встретили Серхио, пока ехали на автомобиле по шоссе. Защитник «Севильи» забавно отреагировал, когда понял, что фаны его заметили.
Фанаты встретили Рамоса на автомагистрали. Серхио забавно отреагировал
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