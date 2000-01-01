Карта Франции из эмблем клубов Лиги 1. Видео
Художник Гильём Гарсия Флотатс создал необычную карту Франции. Парень заполнил изображение эмблемами клубов Лиги 1 и национальными узорами. Вышло дико красиво и залипательно!
Художник выложил карту Франции эмблемами клубов Лиги 1. Залипательное видео!
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